Une vingtaine de familles abandonnées sans toit

Comme en février 2017 et mai 2013, l’oued Cheliff a de nouveau débordé, inondant une vingtaine d’habitations érigées sur ses berges depuis des années, au centre de la ville de Chlef. Le niveau de l’eau est monté jusqu’à atteindre les constructions et le passage situés en contrebas de la RN4 reliant Alger à Oran.

Sous la furie des eaux, les vingt familles sinistrées ont eu juste le temps de récupérer quelques objets domestiques et effets personnels. Certaines sont hébergées chez des proches, d’autres ont passé la nuit dans un local désaffecté en zinc. Les enfants scolarisés n’ont pas rejoint leur établissement et les pères de famille ont dû rester auprès des leurs, attendant une éventuelle intervention des pouvoirs publics. Une intervention qui tarde, malheureusement, à venir, malgré l’urgence de la situation et la détresse des victimes attendant leur relogement depuis 17 ans.

«Les services de la daïra avaient, pourtant, procédé à notre recensement et effectué l’enquête préalable pour notre relogement. Malheureusement, nous attendons toujours avec impatience une issue favorable à notre long calvaire», a déploré un père d’une famille sinistrée. Il précise que lui et ses proches, dont sa sœur mariée, mère de trois enfants, sont nés et ont grandi dans ces habitations construites sur les berges de l’oued Cheliff. Dès lors, nos interlocuteurs lancent un appel pressant au wali de Chlef pour un relogement rapide dans des conditions décentes loin du danger qui les guette.

A signaler, par ailleurs, que les crues de l’oued ont été provoquées, non seulement, par les fortes précipitations qui se sont abattues sur la région ces derniers temps, mais, aussi et surtout, par le débordement des barrages situés en amont, notamment celui des Arribs, dans la wilaya voisine, Aïn Defla.