Une université dédiée aux sciences en cours de réalisation

La grande université de Chlef, que réalise une entreprise chinoise à l’entrée sud de la ville, dominera le tronçon de l’autoroute Est-Ouest et viendra certainement satisfaire la demande considérable exprimée pour la création d’une faculté de médecine et d’un CHU au chef-lieu de wilaya.

Ceci d’autant plus que les deux facultés, qui y seront ouvertes, sont dédiées aux sciences génomiques et aux sciences humaines et anthropologiques. Elles constituent le prolongement d’une pluralité de nouvelles infrastructures sanitaires inaugurées ou en cours de construction non loin de là. Le projet, lancé en mai dernier par l’ex-wali de Chlef, compte à lui seul 4000 places pédagogiques sur les 6000 obtenues pour le secteur de l’enseignement supérieur, avec un financement de 206 milliards de centimes. Le choix du site et de la conception architecturale de cette œuvre vise à faire de ce somptueux établissement non seulement un repère pour les passagers et visiteurs, mais aussi un pôle d’excellence répondant aux ambitions de la communauté universitaire de la région.

Le projet, qui a été doté d’une enveloppe de 131 milliards de centimes, porte sur la réalisation d’un ensemble intégré, d’une capacité de 4000 places pédagogiques. Les travaux, dont le coup d’envoi a été donné en mai dernier, devraient être achevés au début du deuxième semestre 2018. La nouvelle université viendra ainsi compléter les trois pôles universitaires existants à Chlef et à Ouled Farès, accueillant plus de 32 000 étudiants venant de plusieurs wilayas.