Chlef est considérée comme la ville la plus chaude du nord du pays, la température y dépasse souvent les 40°C en été. Un phénomène auquel les habitants ont appris à s’habituer, et ce, en dépit du manque criant de structures de divertissement de plein air, comme les piscines et les jardins publics.