Une initiative vise à encourager la production locale de lait

Réagissez

Aussitôt agréée par les autorités compétentes, la nouvelle coopérative d’élevage et de production laitière (CEPL) de Chlef, qui remplace celle dénommée Ceboel, s’est lancée dans un projet ambitieux visant à renforcer et soutenir la filière lait.



Son président, Salah Kraouche, a annoncé que la coopérative CEPL, sise à haï Lala Aouda, à l’entrée sud de la ville de Chlef, sera dotée, à partir de septembre prochain, d’un grand centre de collecte de lait cru, destiné à la transformation. Les travaux sont en cours pour la réalisation, selon lui, d’une infrastructure moderne pouvant recevoir, à terme, quelque 30 000 litres/jour de lait provenant des fermes laitières de la région.

Pour atteindre cet objectif, le président de la coopérative compte instaurer une prime d’encouragement pour les agriculteurs qui livreront les plus grosses quantités de lait cru. «Notre projet suscite engouement et soulagement auprès de la corporation et déjà, en l’espace de trois mois, 150 producteurs de lait cru ont adhéré à notre coopérative. Un chiffre qui est appelé à augmenter avec la mise en service, dès septembre prochain, de notre centre de collecte du lait agréé par les services habilités de la DSA. Les quantités collectées seront commercialisées au profit des transformateurs au niveau national», a affirmé Salah Kraouch. La coopérative CEPL est aussi agréée pour assurer l’acquisition et l’élevage de vaches laitières, la commercialisation des engrais et des fourrages.