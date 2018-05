Réagissez

La nouvelle gare routière de Chlef a enfin été ouverte, mardi dernier, aux usagers, mais sans les équipements d’accompagnement nécessaires, tels que les abribus, les sanitaires, la cafétéria, la crèche et le restaurant.

Hormis les abribus, les autres structures existent bel et bien mais, pour des raisons obscures, ne sont pas encore fonctionnelles. Plus grave encore, cette infrastructure, dite de catégorie A, ne dispose même pas de sièges au niveau des halls d’accueil, ni encore d’abris pour la protection des voyageurs contre le soleil et la pluie. Ces derniers devront ainsi, avec l’arrivée de la saison chaude, attendre leur moyen de transport sous un soleil de plomb, à l’instar des conducteurs de bus et de taxis interwilayas.

Du coup, les usagers qui espéraient naïvement déménager dans un espace de travail et d’accueil confortable, ont très vite déchanté à la vue de ce spectacle désolant. Pour eux, c’est un parfait ratage, notamment sur le plan architectural, ce qui est tout à fait à l’opposé des autres gares routières réalisées au niveau national. La direction des transports de la wilaya, qui est le maître d’ouvrage du projet, doit des explications aux usagers sur ce «fiasco» qui ne dit pas son nom, sachant que plus de 50 milliards de centimes ont été engloutis dans des chantiers interminables avec les résultats que l’on sait.

A noter par ailleurs que la gestion de cette gare routière a été confiée à la Sogral, Société de gestion des gares routières d’Algérie, dont le siège est basé à Alger.