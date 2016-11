Une famille expulsée dort dans sa voiture !

Réagissez

Depuis le 27 octobre dernier, un père malade, son épouse et leur enfant de 4 ans dorment dans leur voiture après avoir été expulsés de l’habitation qu’ils occupaient avec leurs beaux-parents à hai Ouled Mohamed, dans la banlieue est de Chlef.

«Je cohabitais normalement avec mes beaux-parents mais depuis leur disparition, les frères de mon épouse ont décidé de nous expulser sans état d’âme. Du coup, on s’est retrouvé à la rue sans aucune assistance ni soutien des pouvoirs publics. Nous dormons dans notre voiture malgré un froid glacial», a déclaré, abattu, le jeune père de famille qui subit des séances de chimiothérapie intensive. Il dit avoir saisi les autorités locales dont le wali de Chlef, mais aucune suite ne lui a été réservée. «Nous subsistons grâce à la modique aide de 3000 DA octroyée par les services de la DAS. De plus, la commission d’attribution de logements a effectué, à 2 reprises, une enquête sur notre situation mais nous attendons toujours notre relogement», déplore le chef de famille, Benguerba Boualem. Il faut signaler que le cas de cette famille a suscité un élan de solidarité des habitants de la cité CIA Est, et en même temps leur désapprobation à l’égard du silence étrange affiché par les autorités concernées.