Une catastrophe évitée dans la wilaya de Chlef

La leçon n’a pas été retenue, après les violentes inondations de 2001 qui avaient durement touché la wilaya de Chlef, notamment les localités riveraines des oueds à Chlef, Oued Fodda et Ténès. Cette fois encore, des habitations et des activités commerciales et industrielles, érigées sur le lit de ces rivières, ont failli être emportées par les eaux après avoir été systématiquement inondées ces derniers jours. Comme à l’accoutumée, les responsables locaux ont accouru sur les lieux pour constater les dégâts et annoncer des mesures pour une prise en charge éventuelle des familles sinistrées. Cependant, les mêmes autorités ont occulté la dangerosité et la situation peu reluisante des constructions implantées le long des oueds débordants, comme le Cheliff et l’oued Allala. En effet, profitant du laxisme des services concernés, des familles et des artisans s’y sont installés au péril de leur vie, sans qu’ils soient inquiétés par qui que ce soit.

Alors où est passé le plan de prévention contre les catastrophes naturelles censé protéger les zones inconstructibles ? Il faut signaler que les communes de Chlef, Ténès et Oued Fodda figurent déjà parmi les 50 zones les plus vulnérables aux inondations dans le pays, recensées par les services du ministre des Ressources en eau. Selon la cartographie de la vulnérabilité aux crues, Oued Fodda est classée à «risque très haut» tandis que Chlef et Ténès sont qualifiées à «risques extrêmes». Il est vrai que ces agglomérations sont situées au milieu de grands oueds qui débordent souvent en hiver, causant des dégâts matériels importants aux réseaux routiers et aux habitations limitrophes.