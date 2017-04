Une action citoyenne pour préserver la forêt de Haï Nasr

Réagissez

Une première action du genre : des citoyens de différents quartiers de la ville de Chlef ont décidé de s’organiser pour sauver ce qui reste de la forêt de haï Nasr, située à la périphérie de la capitale du Cheliff. Accompagnés de leurs enfants, des citoyens aimant la verdure ont décidé de se donner rendez-vous chaque week-end pour y effectuer des travaux de nettoyage et d’entretien de cet espace planté d’oliviers et de caroubiers ayant pu résister aux agressions de toutes sortes.

L’opération, organisée en collaboration avec les services des forêts et l’entreprise de nettoiement Tetach, s’est traduite jusqu’ici par le ramassage de quantités importantes de déchets divers et l’accomplissement d’actions de protection et de sauvegarde des espèces forestières datant de plusieurs années. Les volontaires ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’ils sont déterminés à poursuivre ce travail pour faire de ce site un véritable lieu d’évasion et de détente pour les familles de la région, connue pour son climat extrêmement chaud en été. Cependant, cette louable initiative ne peut aboutir au but recherché si elle ne bénéficie pas du plein appui des autorités locales à travers notamment le classement de cet espace comme forêt récréative, comme cela est réclamé par toute la population locale.