Un budget pour la création de zones d’activités

Une enveloppe de 12 milliards de cts a été débloquée pour l’aménagement de zones d’activités au niveau des communes. Elle est comprise dans le budget primitif de la wilaya qui a été approuvé, mercredi dernier, par l’APW lors de sa session d’automne. La dotation est destinée à soutenir l’aménagement de zones d’activités économiques dans les 35 communes que compte la wilaya. Les travaux devraient débuter en janvier prochain avec la réalisation des voies d’accès et des réseaux d’alimentation en eau, en électricité et d’assainissement sur les espaces retenus à cet effet par les APC. Parallèlement à cela, l’agence nationale d’intermédiation et régulation foncière (Aniref) compte lancer le premier parc industriel à Oued Sly, à l’ouest de Chlef, au courant de l’année 2017. D’une superficie de 110 hectares, ce dernier accueillera des investissements tous secteurs confondus, notamment industriel.