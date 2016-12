Trois chemins de wilaya seront érigés en routes nationales

Réagissez

Trois chemins de wilaya reliant la wilaya de Chlef à celle de Aïn Defla seront érigés en routes nationales. Il s’agit du CW 101, allant de Aïn Merane à Hamlil en passant par Herenfa et Zeboudja, du CW 24, entre Beni Haoua et Aïn Defla, et du CW 140 traversant les communes de Sendjas, Harchoune et El Karimia, avant d’aboutir à Tiberkanine, dans la wilaya voisine.

Le projet afférent à cette classification a été approuvé, mercredi dernier, par l’APW. C’est l’aboutissement du travail accompli en commun par la commission de développement local, des équipements, de l’investissement et de l’emploi de l’APW et les directeurs des travaux publics de Chlef et de Aïn Defla. L’opération vise à désenclaver les zones frontalières reculées à travers l’élargissement et la modernisation des routes en question. Une intervention devenue nécessaire compte tenu de leur nouveau statut. Un programme similaire est envisagé pour d’autres zones frontalières situées de part et d’autre des wilayas de Chlef, Aïn Defla, Médéa, Relizane, Tipasa et Mostaganem, a-t-on appris auprès du président de la commission de l’APW.