Transport aérien : ASL Airlines France desservira Chlef

La compagnie aérienne française, ASL Airlines France, va desservir, pour la première fois, l’aéroport international Aboubakr Belkaïd de Chlef à partir de juillet prochain, a annoncé la compagnie dans un communiqué de presse.

La nouvelle ne manquera certainement pas de réjouir les nationaux établis dans la capitale française et sa périphérie. En effet, deux vols par semaine seront assurés par un Boeing 737/700 à partir de Paris-Charles de Gaulle, et ce, tous les mardis et jeudis, avec arrivée à Chlef à 20 h et retour vers Paris à 21 h. Les tarifs sont fixés à partir de 201 euros aller-retour, toutes taxes comprises, frais de dossier et bagages inclus (23 kg de bagages en soute et 5 kg de bagages en cabine). Ces dessertes viendront s’ajouter aux deux autres assurées par la compagnie nationale Air Algérie en direction du même aéroport français.

Cette dernière opère également sur la ligne Chlef-Marseille à raison de trois vols hebdomadaires depuis l’ouverture de l’aéroport de Chlef en juin 2006. Au total, sept dessertes seront assurées entre la capitale du Cheliff et les villes françaises citées dès l’été prochain.