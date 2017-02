Ténès : Les pêcheurs réclament l’aménagement d’un nouveau port

Réagissez

Les pêcheurs professionnels et les responsables du secteur demandent l’aménagement d’un nouveau port de pêche, car l’actuel est trop exigu et ne répond plus aux exigences de l’activité. Ils estiment que la délocalisation de cette infrastructure à la sortie ouest de Ténès, plus exactement à Mainis, est rendue d’autant plus nécessaire que le port commercial mitoyen est appelé à connaître des travaux d’extension, compte tenu de l’évolution du volume des importations de marchandises.

D’après eux, le site choisi initialement pour un port de plaisance convient parfaitement aux besoins de la corporation, laquelle se partage un espace réduit avec le port de marchandises. Le wali a été interpellé sur la question lors de sa récente visite à Ténès et a promis d’étudier cette revendication légitime. La situation est identique pour l’ancien port commercial, qui ne peut recevoir qu’un nombre limité de navires en raison de sa faible capacité d’accueil, ce qui nécessite des travaux d’agrandissement du tirant d’eau et des quais existants. Une étude technique a, certes, été lancée dernièrement, mais le projet de mise à niveau de cette infrastructure à dimension régionale tarde à voir le jour.