Ténès : L’extension du port hypothéquée par la croissance urbaine

L’extension du port de Ténès, considéré comme le poumon économique de la région centre-ouest du pays, s’avère plus que nécessaire pour éviter son asphyxie à terme.

Cette extension sera-t-elle possible au vu de la croissance urbaine accélérée et désordonnée qu’a connue toute la zone limitrophe de cette infrastructure à dimension régionale ? La question est d’autant plus d’actualité qu’une étude technique a été lancée dernièrement à cette fin par les pouvoirs publics, mais dont les conclusions demeurent inconnues à ce jour. L’étude en question a touché toute la façade maritime allant de l’oued Allala jusqu’au mont de Sidi Merouane, sur une distance de plus de 2 kilomètres. Si certains y voient un signal positif annonciateur d’une vaste mise à niveau de ce port, d’autres restent sceptiques sur l’aboutissement d’un tel projet, compte tenu de la saturation de l’espace urbain situé juste en face. Toujours est-il que les ministères concernés, en l’occurrence ceux des Transports et des Travaux publics, doivent se pencher sur la question pour trouver une issue favorable à cet imbroglio. D’ores et déjà, les camions de transport de marchandises ont de plus en plus de mal à accéder à cette plateforme pour les mêmes motifs. De même, ils sont coincés quotidiennement dans les embouteillages, du fait de la saturation du réseau routier entre le littoral et le chef-lieu de wilaya. A noter que le port de Ténès a enregistré en 2016 des mouvements de marchandises de l’ordre de 1 500 000 tonnes, essentiellement des matières premières et des matériaux de construction.