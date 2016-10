Entre enlèvements et agressions sexuelles

SOS enfants en danger !

Un enfant de 6 ans a été enlevé avant d’être assassiné à Béchar

Six personnes ont été arrêtées, hier, suite au meurtre d’un enfant, survenu entre le 13 et le 14 octobre dernier, dans la localité de Mazer, qui compte 1500 habitants, dans la daïra d’Igli (160 km au sud de Béchar). A Chlef, les crimes de coups et blessures volontaires et d’attentats à la pudeur dont sont victimes les enfants restent élevés, avec respectivement 55 et 24 cas enregistrés cette année. Dans ce dossier, nous ferons également le point sur ce fléau à Oran et à Sidi Bel Abbès.

De source judiciaire, on a appris, hier, l’inculpation et l’incarcération, par le magistrat instructeur près le tribunal de Béchar, de 6 personnes d’une même famille pour leur implication directe dans l’affaire de la disparition et l’assassinat horrible de D.M. Yacine, âgé de 6 ans, survenu entre le 13 et le 14 octobre courant, dans la petite localité de Mazer dans la daïra d’Igli (160 km au sud de Béchar). Toujours selon la même source, l’enlèvement et l’assassinat du petit enfant a été prémédité et planifié par cette famille composée de 4 femmes et 2 hommes dans le but de pratique de sorcellerie. Pour rappel, l’enfant disparu près du domicile parental a été retrouvé le lendemain (voir notre édition du 15 octobre) mutilé dans un sac en plastique. Les personnes soupçonnées et interpellées le lendemain du crime ont reconnu leur ignoble forfait au bout de quelques jours. Les restes de l’enfant mutilé ont été mis en terre cette semaine, en présence d’une foule nombreuse et des autorités locales dans une ambiance empreinte de colère et d’indignation ressenties par toute la population de la wilaya.

M. Nadjah