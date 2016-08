Six Marocains condamnés pour migration clandestine à Chlef

Réagissez

Six Marocains, âgés de 23 à 26 ans, ont été récemment arrêtés par les éléments de la sureté urbaine de Sobha, au nord-ouest de Chlef. Poursuivis pour immigration clandestine et séjour irrégulier, ces derniers ont été condamnés à un an de prison avec sursis par le tribunal de Boukadir.

De même, des poursuites ont été engagées contre le résident algérien qui les hébergeait et les faisait travailler sans autorisation ni déclaration auprès des services concernés. Il faut rappeler que de nombreux ouvriers marocains, spécialisés dans les métiers du bâtiment, viennent travailler dans la région de manière clandestine. Certains arrivent à échapper aux mailles des filets des services de sécurité, d’autres sont dénoncés par les utilisateurs eux-mêmes pour ne pas leur payer les travaux effectués.