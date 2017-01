Sept passages à niveau attendent leur remplacement

Réagissez

Sept passages à niveau se trouvent le long de la voie ferrée traversant la wilaya de Chlef, au niveau du chef-lieu de wilaya et des communes de Boukadir, Oued Sly, Oum Drou et Oued Fodda.

Le ministère des Transports avait prévu de les remplacer par des passerelles mais le projet n’a pas été concrétisé à ce jour. Il était aussi envisagé de réaliser deux trémies sur les passages d’El Hassania et de Chorfa, mais, là encore, rien n’a été fait pour alléger le calvaire des usagers. Il en est de même de la demande formulée par des élus et des membres de la société civile pour transférer la ligne de chemin de fer en dehors de la zone urbaine. Cette situation engendre des risques sérieux d’accidents aux usagers (piétons et automobilistes), tout comme elle complique encore plus la circulation, en particulier au siège de la wilaya. A cela s’ajoutent les manœuvres des trains de marchandises transportant les carburants destinés au dépôt de Naftal. Ce dernier devait être délocalisé ailleurs pour des raisons de sécurité, d’autant plus que les structures d’entreposage sont vieilles et inadaptées aux exigences de l’activité. Cependant, cette décision prise, il y a longtemps, est restée lettre morte.