Retard dans l’ouverture de la nouvelle gare routière

Réagissez

Prévue en mars dernier, l’ouverture de la nouvelle gare routière à la sortie ouest de Chlef n’a pas encore eu lieu pour des raisons inconnues. On se souvient que lors de la visite qu’il avait effectuée le 2 janvier dernier dans la région, le ministre des Travaux publics et des Transports avait annoncé la mise en service de cette infrastructure «au plus tard avant la fin de mars». Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu et l’événement reporté sine die, sans aucune explication ni information sur les causes exactes de ce retard. En l’absence de réaction officielle, les spéculations vont bon train quant aux véritables motivations des responsables concernés. Certains attribuent l’origine de ce report aux lenteurs dans l’équipement de cette gare routière de catégorie A et la difficulté de lui trouver un système de gestion. D’autres l’imputent à des entraves d’ordre organisationnel, liées à l’impossibilité de mettre en place un système de rotation de véhicules de transport entre le centre-ville et la nouvelle gare routière située à la sorite ouest du siège de la wilaya, non loin de la bretelle de l’autoroute Est-Ouest et de la RN4 Alger-Oran.