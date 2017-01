Retard dans l’aménagement de la nouvelle zone industrielle

Réagissez

La nouvelle zone industrielle d’Oued Sly, à l’ouest de Chlef, qui s’étend sur une superficie de 110 ha, attend toujours son aménagement.

L’avis d’appel d’offres relatif à cette opération était, pourtant, annoncé pour la mi-décembre dernier, mais il a été différé à cause, semble-t-il, du retard accusé dans la finalisation du dossier technique. Cette situation ne fait donc que retarder les travaux de réalisation de ce premier parc industriel, dont le besoin se fait nettement sentir dans la région, compte tenu de la saturation de l’ancienne zone érigée durant les années 70. Cela bloque également les nouveaux investissements et constitue un frein supplémentaire au développement de la wilaya, qui accuse un retard évident dans le domaine, en dépit de sa position géographique privilégiée et des immenses potentialités qu’elle recèle. De nombreux porteurs de projets, répartis sur le site en question, attendent depuis des mois de prendre possession de leur terrain et entamer les procédures techniques et administratives d’usage. A noter, par ailleurs, que la direction de l’industrie et des mines est toujours sans directeur, après l’évincement de la responsable en place pour des raisons inconnues. C’est un cadre de la direction qui assure l’intérim.