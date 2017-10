Renforcement des infrastructures scolaires

Réagissez

Même s’il subsiste certaines difficultés, la rentrée scolaire 2017/2018 s’est globalement bien déroulée. Le directeur de l’éducation, Abdelkader Hedadj, affiche sa satisfaction quant aux conditions favorables qui ont prévalu cette année.

Il citera notamment l’ouverture de 2 lycées de 1000 et 300 places dans les communes de Chlef et de Chettia, auxquels viendront s’ajouter, vers la mi-octobre, un autre lycée à Chaarir (Ténès), 2 CEM à El Hassania (Chlef) et Tadjena, 3 écoles primaires au chef-lieu de wilaya et à Beni Haoua, en plus de l’extension d’autres établissements du primaire. Il estime que ce «programme est important parce qu’il contribuera de manière significative à réduire la pression sur les classes, en particulier dans les nouvelles cités d’habitation, tout en nous permettant de poursuivre nos efforts dans l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement». Il faut rappeler que le taux de réussite pour l’année 2016-2017 est passé de 53% à 60,23% pour le bac et de 55 à 60% pour le BEM. L’autre motif de satisfaction réside dans l’intérêt croissant accordé à la santé scolaire à travers l’augmentation des unités de dépistage (UDS) dont le nombre est passé cette année de 31 à 42, soit 11 UDS de plus que l’année dernière. Sur le plan de l’encadrement, le secteur compte 21 000 fonctionnaires et enseignants encadrant quelque 300 000 élèves tous paliers confondus. Ces effectifs sont jugés largement suffisants pour couvrir les besoins en enseignants dans les trois paliers, hormis dans certaines catégories d’ouvriers professionnels.