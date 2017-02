Projet de pénétrante Chlef-Ténès : Le chantier à l’arrêt

Réagissez

Le projet de réalisation d’une pénétrante reliant l’autoroute Est-Ouest, à hauteur d’Oued Sly, au port commercial de Ténès, semble compromis. En effet, 18 mois après le lancement de la première tranche de 22 km, entre la zone industrielle d’Oued Sly et la commune de Bouzeghaïa, le chantier est à l’arrêt, à cause, nous dit-on, d’un problème financier et d’une modification de l’étude initiale.

Celle-ci prévoit d’amputer une voie dans chaque direction à cause, semble-t-il, de la crise financière que vit le pays suite à la chute des prix du pétrole. Pour autant, le projet n’est pas à l’abri de turbulences, qui risquent de l’enliser davantage dans d’interminables retards, comme cela est le cas depuis plus de six mois.

On croit savoir que certains intervenants ont quitté le site pour non-paiement de leurs situations. Pour rappel, trois entreprises, dont une étrangère, sont chargées de la réalisation de cette pénétrante. Si tel est le cas pour ce premier lot, qu’en sera-t-il des deux autres non encore lancés, entre Bouzeghaïa et la ville côtière de Ténès, en passant par Sidi Akkacha ? La question reste sans réponse pour le moment, compte tenu du flou total entourant l’avenir de cette liaison autoroutière, censée relier, dans un premier temps, l’autoroute Est-Ouest au port commercial, avant de s’étendre jusqu’aux Hauts- Plateaux. Ce revirement des décideurs, qui ne dit pas son nom, risque de compliquer sérieusement la circulation entre le chef-lieu de wilaya et la façade maritime, et ce, au moment où l’accès au port est rendu difficile par différents obstacles.