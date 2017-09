Présentation aujourd’hui du diagnostic territorial participatif à Chlef

Réagissez

C’est aujourd’hui que sera présenté le diagnostic territorial participatif de la commune d’Ouled Ben Abdelkader, dans la wilaya de Chlef, et ce, en application du programme du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de l’Union européenne et du programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La rencontre, qui se poursuivra jusqu’à demain, sera animée par le directeur national du projet, Mohamed Dahmani, l’expert au Centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement, Ahmed Mokkadem, et le conseiller technique principal du CapDel sur les projets pilotes catalyseurs du développement local, Sébastien Vauzelle. Elle intervient après les ateliers locaux tenus du 20 février au 10 avril derniers et qui ont permis, selon les organisateurs, aux autorités locales, à la société civile, aux opérateurs économiques, entre autres, de mieux connaître le CapDel. Lors de la séance d’aujourd’hui, il est prévu, outre un exposé sur le programme en question, l’institution d’un comité local délégué pour la rédaction des recommandations, et la présentation du diagnostic territorial participatif de la commune d’Ouled Ben Abdelkader et siège de daïra, située au sud-ouest de la wilaya de Chlef. A signaler que cette collectivité de plus de 30 000 habitants fait partie des 10 communes pilotes retenues au niveau national dans le cadre de ce programme visant une «plus grande implication des citoyens et de la société civile dans la gestion de leur commune dans un cadre organisé».