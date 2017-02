Réagissez

Une première décharge contrôlée a vu le jour dans la commune rurale de Zeboudja, au nord-est de Chlef, dans le cadre de la préservation de l’environnement à travers l’éradication des dépotoirs sauvages d’ordures ménagères.

Elle sera mise incessamment en activité pour la prise en charge des déchets des communes de Zeboudja et de Benairia. Premier du genre à être lancé dans la wilaya par les services de l’environnement, le projet a été réalisé par l’entreprise spécialisée Eurl Thyber Chlef, selon les caractéristiques et prescriptions techniques en vigueur. D’ailleurs, lors de sa visite sur le site, en présence des autorités locales et de la presse, l’ancienne ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Mme Dalila Boudjemaâ, n’a pas manqué de féliciter l’intervenant en question pour la qualité des travaux et le respect des délais et des normes de réalisation de ce type d’infrastructure.

En effet, de l’avis de tous, cet investissement n’a rien à envier aux centres d’enfouissement technique des ordures implantés à Meknassa et Oum Drou, tant il est entièrement conforme aux normes de traitement des déchets et de protection de l’environnement. Il vient ainsi répondre à un besoin urgent, celui de prendre en charge les déchets ménagers de deux grandes agglomérations du nord-est de la wilaya. Ce qui permettra sans doute de débarrasser cette région du nord-est de Chlef des nombreuses décharges sauvages érigées ici et là. Le projet, relevant du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, a été totalement achevé et l’on procède actuellement à l’aménagement de l’accès y menant avant son ouverture officielle. Les services de la direction de l’environnement s’emploient d’ailleurs à apporter les dernières retouches à cette installation.