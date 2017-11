Plaine du Cheliff : Le périmètre irrigué réhabilité et étendu

Réagissez

Le périmètre irrigué de la plaine du Cheliff passe désormais à 16 000 hectares après la livraison d’une nouvelle superficie de 3500 ha dans la daïra d’Oued Fodda, à 20 km à l’est de Chlef.

La mise en service du projet a été effectuée, la semaine dernière, à l’occasion de la visite du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib. D’une superficie de 5000 ha, le périmètre de Yéssria, qui était à l’abandon depuis trois décennies, a été totalement réhabilité et aménagé pour un coût de 509 milliards de centimes. Les travaux, exécutés par des groupements d’entreprises nationales sous la direction de l’Office national de drainage et d’irrigation (ONID), ont été achevés en décembre 2016. C’est valable aussi bien pour la partie réseaux de distribution, assainissement et brise-vent que pour celle relative au renforcement du barrage d’Oum Drou, la réhabilitation du barrage des portes de fer et la réalisation de digues de protection. Le projet, dont la mise en exploitation effective est prévue en avril prochain à l’occasion du lancement de la campagne d’irrigation 2018, a été accueilli avec soulagement par les fellahs de la région. Ces derniers espèrent pouvoir l’utiliser à bon escient pour améliorer la production agricole et accroître le potentiel arboricole de la wilaya, en particulier les agrumes.

L’irrigation de ce périmètre, en été, se fera grâce à des lâchers du barrage d’Oued Fodda qui emmagasine actuellement un volume de 40 millions de mètres cubes. Dans son exposé présenté au ministre des Ressources eau, le directeur de wilaya du secteur a souligné la nécessité d’une opération de désenvasement de cet ancien ouvrage datant de 1932. Sa capacité initiale était de 225 millions de mètres cubes avant de baisser considérablement pour atteindre aujourd’hui 100 millions de m3.