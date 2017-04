Pénétrante Chlef-Ténès : Le projet à la traîne

Réagissez

En visite, lundi, sur le chantier de réalisation de la pénétrante Chlef-Ténès, le wali de Chlef n’a pas caché sa colère face aux retards impressionnants accusés dans l’exécution de cette liaison autoritaire.

Il a reproché aux dirigeants de l’agence nationale des autoroutes leur «carence manifeste» dans la finalisation des études techniques ayant subi des modifications. «Il est inconcevable qu’un projet lancé, il y a plus de 18 mois, n’atteigne qu’un taux de réalisation de 12%, avec toutes les conséquences que cela entraine pour le mouvement des personnes et des marchandises entre le chef-lieu de wilaya et la ville côtière de Ténès», a-t-il déploré, avant d’insister auprès des responsables de l’ANA sur l’urgente nécessité de débloquer la situation dans les plus brefs délais. Le groupe portugais en charge de l’exécution du projet n’a pas échappé, lui aussi, aux critiques du wali sur les lenteurs considérables enregistrées le long de la première tranche de 22 km reliant l’autoroute Est-Ouest à la commune de Bouzeghaia. Cependant, cet intervenant s’est plaint de contraintes techniques liées aux modifications apportées à l’étude initiale, dont la variante finale n’a toujours pas été remise par l’ANA. Il faut rappeler que la réception de ce tronçon routier, le premier à être lancé sur les trois programmés, était initialement prévue pour mars dernier.