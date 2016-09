Pénétrante Chlef-Ténès : Le chantier à la traîne et la voie rétrécie

Réagissez

La première tranche de la pénétrante Chlef-Ténès, d’une longueur de 22 km, ne sera certainement pas livrée en mars 2017, comme l’avait annoncé, en mars dernier, l’ex- ministre des Travaux publics, Abdelkader Ouali, lors de sa visite dans la région.

l avait, on s’en souvient, sommé les entreprises de réalisation de renforcer les moyens d’intervention afin de respecter les délais de livraison de ce projet, fixés pour mars 2017. Malheureusement, cette instruction est restée lettre morte sauf au niveau des sections reliant l’autoroute Est-Ouest à la commune d’Ouled Farès.

En effet, si ces dernières connaissent une cadence de réalisation appréciable, le tronçon allant de cette dernière localité à celle de Bouzeghaïa accuse, lui, des lenteurs considérables dans les travaux de terrassement. En plus de ce retard, le projet de la pénétrante Chlef-Ténès, prévu sur une distance de 54 km, aurait fait l’objet d’un changement du nombre de voies qui passerait de trois à deux pour des raisons économiques.

Il faut rappeler que cette liaison autoroutière est destinée à désengorger la RN 19, qui est fortement saturée en différents endroits, notamment au niveau des villes et villages traversés, à l’image de la ville côtière de Ténès, de Bouzeghaïa et Chettia. De même, elle devrait faciliter l’accès au port commercial de Ténès, dont l’activité connaît un regain sensible.