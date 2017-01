Où trouver le foncier à Chlef ?

Réagissez

Trouver, aujourd’hui, un terrain d’assiette pour y implanter des équipements publics relève quasiment de l’impossible, tant les grandes agglomérations ont connu une extension urbaine accélérée.

Si le précédent programme de 4200 logements AADL a pu être lancé en 2015 et 2016 grâce aux terrains dégagés, non sans difficultés, par les autorités de la wilaya en place à l’époque, on voit mal comment les responsables actuels parviendront à offrir les espaces nécessaires aux 4000 unités AADL supplémentaires qui viennent d’être accordées par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

La plupart des grands centres urbains, à l’image du chef-lieu de wilaya, sont affectés par une forte saturation foncière, du fait de l’accroissement démographique et des besoins induits par le développement urbain. Devant cette situation difficile, les autorités locales se voient contraintes de trouver des solutions appropriées en conciliant les deux impératifs, à savoir, la construction de nouveaux équipements publics et le désengorgement des villes saturées, comme l’ont recommandé les élus de l’APW lors de l’étude du nouveau plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU). Il est à signaler que le quota supplémentaire de 4000 unités AADL est destiné à «couvrir les demandes des souscripteurs de 2001-2002 (AADL 1) et de 2013 (AADL 2) au nombre de 508 665 au niveau national», selon un communiqué du ministère de l’Habitat.