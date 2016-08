Nouvelles de Chlef

Réagissez

Ténès : Les estivants endurent le calvaire à l’entrée de la ville



Les usagers de la RN 19, notamment les estivants se rendant au littoral de la wilaya, sont souvent bloqués dans de monstrueux bouchons à l’entrée de la ville de Ténès qui constitue le passage obligé pour accéder à la bande maritime. Outre le flux important de véhicules, le problème est aggravé par l’absence de voies d’évitement et la présence d’un marché des fruits et légumes en bord de route qui entrave le trafic routier. Pour y remédier, la wilaya a initié un projet consistant en la réalisation d’une voie de contournement qui commence au Sud de Ténès, à Sidi Akkacha, pour se terminer au carrefour de la route de Cherchell, à l’Est de la ville. Cependant, l’opération tarde à être lancée, faute de financement promis au titre du fonds commun des collectivités locales. «Le projet est ficelé depuis une année. Il manque seulement l’argent promis par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales dans le cadre du fonds commun des collectivités locales», a indiqué un élu très au fait du dossier. Ce projet constitue une solution alternative adéquate au désengorgement de la circulation en attendant le lancement des travaux du prolongement de la pénétrante Chlef-Ténès dont le premier tronçon (22 km) est en cours de réalisation entre l’autoroute Est-Ouest et la commune de Bouzeghaia. A. Yechkour



Une adolescente tuée par balle



Une adolescente âgée de 16 ans a été tuée accidentellement par son petit frère, avant-hier, au douar Kouadjil, dans la commune rurale d’El Hadjadj, à 30 km au sud-ouest de Chlef. La victime a été mortellement blessée par des balles tirées d’un fusil à pompe appartenant au chef de famille. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie locale pour faire la lumière sur ce drame.

Trois espaces verts seront aménagés

La ville de Chlef bénéficiera, sous peu, de trois espaces verts qui viendront combler le manque ressenti dans ce domaine. Les travaux de réhabilitation et d’aménagement des lieux seront lancés incessamment, a-t-on appris auprès de la wilaya. Il s’agit de l’ancien jardin public situé au cœur de la ville, de l’espace faisant face au tribunal local et celui longeant la voie menant à l’université à partir du pont de hai Zeboudj. En cette période de canicule, cette bonne nouvelle ne manquera certainement pas de réjouir les familles du chef-lieu de wilaya.