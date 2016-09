Nouvelles de Chlef

Réagissez

- Un budget pour la réhabilitation des résidences universitaires

Les trois résidences universitaires (garçons et filles) existantes dans les communes de Chlef et d’Ouled Farès font l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et de mise à niveau de leurs installations, pour un coût global de 29 milliards de centimes. 15 lots ont déjà été réceptionnés, 13 sont en cours de réalisation et les 3 autres sont en voie de lancement après l’achèvement des formalités administratives.

C’est la direction des équipements publics de la wilaya qui est chargée de l’exécution de ce programme,le premier du genre à être lancé depuis des années. Lors de la visite qu’il a effectuée, mercredi dernier, dans ces établissements, le wali de Chlef a annoncé une série de mesures pour adapter ces infrastructures aux besoins actuels et futurs. Il a, notamment, insisté auprès des entreprises de réalisation sur la nécessité de livrer le gros des projets en cours de réalisation avant la fin de ce mois, afin d’offrir aux étudiantes et étudiants les meilleures conditions d’accueil possibles.

Il s’agit en particulier des travaux d’étanchéité, de chauffage central, de peinture, de réhabilitation des restaurants et d’aménagements des accès internes. De même, des instructions ont été données aux directeurs de la Société de distribution de l’électricité et du gaz et de l’Algérienne des eaux pour assurer une distribution continue des résidences universitaires. A charge pour le directeur des œuvres universitaires de coordonner avec ces responsables pour apurer le litige financier.

- Haro sur le commerce des documents officiels

La wilaya de Chlef est bien décidée à éradiquer la vente de documents de l’état-civil dans les magasins et autres locaux de la région. Elle a ainsi ordonné la fermeture de quatre commerces à Chlef et Oued Fodda et notifié neuf mises en demeure à d’autres contrevenants à El Karimia, Zeboudja et Abou El Hassène. Ces sanctions visent à bannir ce genre de pratiques intolérables tout en assurant aux administrés une disponibilité régulière et suffisante de ces documents au niveau des services administratifs concernés.

- Un couple brûlé dans l’explosion d’une bonbonne de gaz évacué vers Alger

Le couple brûlé au 3e degré lors de l’ explosion d’une bonbonne de gaz à son domicile, le deuxième jour de l’Aïd El Adha, à la périphérie nord de Chlef, a été admis dans un établissement spécialisé à Alger. Les victimes étaient placées en soins intensifs à l’hôpital de Chlef mais vu la gravité de leur état, elles ont été transférées, avant-hier, à l’hôpital de Aïn Nâadja, à Alger. Selon des informations confirmées, l’explosion a été provoquée par une étincelle d’un interrupteur suite à une fuite de gaz à l’intérieur de l’habitation des victimes à haï El Houria, près de Chlef.