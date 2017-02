Notre collègue Ali Medjdoub n’est plus

Réagissez

Le chirurgien-dentiste et correspondant de presse, Ali Medjdoub, a été mortellement fauché, lundi après-midi, par un train de voyageurs à la sortie ouest de la ville de Chlef. Il est décédé sur le coup et son corps a été transporté à la morgue de l’hôpital Les Frères Khatib de Chlef. Les circonstances exactes de ce drame demeurent inconnues pour le moment et une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie. Le défunt, âgé de 66 ans, était l’un des membres du Café littéraire de Chlef et collaborait, surtout, à la rubrique culturelle du Soir d’Algérie, tout en s’intéressant aux faits de société. Il écrivait aussi pour l’hebdomadaire régional Le Cheliff, avant de s’éclipser ces derniers temps. En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’El Watan présente à sa famille ses sincères condoléances.