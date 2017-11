Necib interpellé sur les coupures d’eau récurrentes dans la partie sud

Réagissez

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, effectuera aujourd’hui une visite de travail dans la wilaya de Chlef. Une visite qui intervient après les multiples perturbations dans la distribution du précieux liquide malgré la rénovation totale du réseau d’AEP et la mise en service d’une station de dessalement à Ténès, d’une capacité de 200 000 m3. Les plus touchées par les coupures récurrentes sont les agglomérations de la partie sud de la ville de Chlef, qui représentent plus de 150 000 habitants. Ces dernières sont fortement pénalisées par cette situation puisqu’elles ne reçoivent l’eau qu’un jour sur trois avec en sus des factures particulièrement salées.

Pourquoi ? Parce que, selon nos investigations, le nouveau réservoir de 5000 m3, érigé à Haï Nasr, est doté de «pompes sous-dimensionnées qui ne répondent pas à la configuration des sites, notamment les cités situées au sommet de la banlieue sud et est du chef-lieu de wilaya». Le problème avait déjà été soulevé en 2015 par d’anciens gestionnaires du réseau, mais sans résultat. A cela s’ajoute la mise en place de nouvelles conduites de distribution qui sont souvent traversées par le flux d’air en raison des fréquentes coupures d’eau. Ce phénomène entraîne un préjudice financier certain pour les abonnés, dont les compteurs tournent souvent à vide à cause de l’absence de ventouse (appareil de vidange d’air) qui doit être normalement installée dans les réseaux de distribution.

En tout cas, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, est très attendu sur ce dossier et celui d’autres investissements qui demeurent sous exploités, comme la station de dessalement, le barrage de Sidi Yacoub et le nouveau réseau d’irrigation du périmètre de Yessria, dans la commune de Oued Fodda