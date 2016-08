Mouvement dans les directions des hôpitaux

Réagissez

Une fin de fonction, des permutations et deux nouvelles nominations ont marqué le mouvement opéré récemment par la direction de la santé de la wilaya dans les corps des directeurs des hôpitaux et des établissements publics de santé de proximité. Ainsi, il a été mis fin aux fonctions du directeur de l’EPSP de Ténès et la nomination d’un nouveau directeur à la tête de l’hôpital de Sobha, dans la daïra de Boukadir. Aussi, des permutations ont été opérées entre, d’une part, les directeurs des EPH Les Sœurs Bedj et Ouled Mohamed et, d’autre part, les gestionnaires des EPSP de Taougrit et d’Oued Fodda. Selon le directeur de wilaya de la Santé, ces changements procèdent principalement du souci d’insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des hôpitaux et des établissements de soins de proximité dans le but d’améliorer la qualité de prise en charge des patients.