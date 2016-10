Louable initiative des Douanes de Chlef

Réagissez

Louable initiative que celle qui a vu la direction régionale des Douanes de Chlef organiser, en collaboration avec la direction de la santé de la wilaya, une journée de prévention contre le cancer du sein, axée sur le diagnostic précoce de cette affection qui touche de plus en plus de femmes en Algérie.

L’action, qui a eu lieu jeudi à la Maison de la culture de la ville, s’est déroulée en présence du directeur de la santé de la wilaya, Ali Itim, du responsable du service de prévention de ladite direction et des cadres de la direction régionale des Douanes de Chlef.

Elle a réuni des douanières des inspections divisionnaires de Chlef, Mostaganem et de Tiaret, ainsi que des femmes gendarmes, policières et de la Protection civile. Les travaux ont été animés par des praticiens spécialistes de hôpital Les Sœurs Bedj et celui de Chorfa, dans la commune du chef-lieu de wilaya.

L’intervention des Drs Fatma-Zohra Tahar et Naziha Bounadja a porté sur la définition du cancer du sein et sa situation en Algérie, tandis que l’exposé de l’oncologue Aïcha Badaoui a été centré sur l’expérience du service d’oncologie de Chlef dans la prise en charge de ce type de cancer. Les trois spécialistes ont toutes insisté sur la nécessité pour les femmes d’effectuer une mammographie couplée avec une échographie une fois par an, en plus d’examens périodiques, seuls à même d’établir, selon elles, un diagnostic rapide et permettant une prise en charge à temps.

Elles estiment que le diagnostic précoce contribue à réduire de 30% la mortalité par cancer et à accroître les chances de guérison de 90%. Le Dr Aïcha Badaoui a fait savoir que sur les 1528 cancéreux soignés au service d’oncologie de l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef, 40% d’entre eux, soit 600 cas, sont concernés par le cancer du sein. La commune de Chlef vient en tête avec 200 malades, suivie de Oued Fodda, Chettia et Boukadir qui totalisent entre 44 et 35 cas. A celles-ci s’ajoutent 60 patientes issues des wilayas de Tissemsilt, Mostaganem, Aïn Defla, Relizane, Tiaret et Alger.