Les travailleurs du centre de regroupement réclament leurs salaires

Les travailleurs du centre régional de regroupement et de préparation de l’élite sportive de Chlef ont observé, mercredi et jeudi derniers, un arrêt de travail pour réclamer le paiement des salaires impayés. Ils ont organisé un sit-in dans l’enceinte de l’établissement, exigeant la satisfaction de leur revendication principale, à savoir le règlement de leur situation financière. On croit savoir que le retard dans le paiement des salaires est dû au rattachement du CRRPES local au centre de regroupement des équipes nationales à Souidania, à Alger. Une décision qui n’est pas du gout de tout le monde pour des raisons évidentes. A noter que le centre de Chlef a subi, ces deux dernières années, une vaste opération de rénovation de ses différentes installations.