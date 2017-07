Les souscripteurs AADL protestent

Réagissez

Les souscripteurs AADL, dans la wilaya de Chlef, se sentent...

Les souscripteurs AADL 1 et 2 ont protesté à nouveau contre le retard dans la réalisation de leurs logements. Ils ont organisé, samedi, un rassemblement devant le siège de la wilaya afin d’interpeller le nouveau wali sur leur situation. Les protestataires dénoncent les retards considérables qu’accuse l’avancement des travaux des 4500 logements et le lancement des 4000 autres accordés au titre du programme supplémentaire 2017. «Hormis les deux chantiers de Chlef et Boukadir, les autres trainent en longueur. Même celui des 2000 unités à El Hassania, au chef-lieu de wilaya, tarde à être livré alors que les délais de réception sont largement dépassés. L’ex wali, récemment remplacé, avait promis d’y remédier mais il n’a pas tenu ses promesses», ont déploré des souscripteurs dépités. Ils ont également manifesté leur colère à l’égard des responsables en charge de l’affectation des terrains devant accueillir les 4000 logements AADL supplémentaires. D’après eux, ces derniers tardent à dégager le foncier nécessaire à la réalisation de ce programme en souffrance depuis plus de six mois. Les protestataires interpellent donc le nouveau wali pour une prise en charge rapide de ce dossier qui concerne plus de 8000 souscripteurs à travers la wilaya.