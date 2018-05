Chlef

Les soirées de Ramadhan au rythme de l’animation artistique

Concerts de musique chaâbie et andalouse, théâtre et poésie agrémentent le riche programme culturel et artistique élaboré par la direction de la culture de la wilaya, qui est dirigée, depuis peu, par une nouvelle directrice en la personne de Mme Fatima Bekkara.

Les activités se déroulent simultanément à la Maison de la culture, sur l’esplanade du musée national Abdelmadjid Meziane et à la bibliothèque de la wilaya et ses annexes de Chorfa et de Chettia. Elles sont animées par des artistes locaux, des chanteurs et orchestres de musique traditionnelle connus et la célèbre troupe de théâtre professionnelle «Les Amis de l’art», qui vient d’effectuer une tournée nationale pour présenter au public ses dernières œuvres dans le domaine. Les enfants n’ont pas été oubliés, puisque des soirées de divertissement et de pièces théâtrales sont organisées en leur honneur.

Il faut signaler que ce programme d’animation n’est pas limité au seul chef-lieu de wilaya, car des activités similaires sont également prévues dans les autres communes, notamment les grands centres urbains. A noter par ailleurs que depuis son installation dans la wilaya, il y a quelques mois seulement, la nouvelle responsable du secteur déploie de gros efforts pour dynamiser la culture dans la région en stimulant la compétitivité entre les différents acteurs de la scène culturelle locale.



Ahmed Yechkour