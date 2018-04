Les projets de voirie des nouvelles cités enfin débloqués

Réagissez

De nombreux logements sociaux et AADL dont l’attribution était bloquée à cause de l’absence des aménagements extérieurs, vont enfin bénéficier de cette opération après l’affectation des crédits y afférents.

Cela concerne autant les 2000 logements AADL à El Hassania (Chlef) que les programmes de logements sociaux achevés et dont les décisions de préaffectation sont en possession de leurs bénéficiaires dans plusieurs communes depuis 2014.

Ces derniers n’ont cessé, ces derniers temps, de manifester leur colère devant les retards enregistrés dans l’attribution des logements, en organisant une série de sit-in devant les sièges de daïra et des APC. Selon nos informations, «compte-tenu de l’urgence du dossier, les autorités de la wilaya ont dû opter pour la procédure de gré à gré dans l’attribution du marché d’exécution des travaux d’aménagements extérieurs».

Il faut rappeler que le quota de 2000 unités AADL, lancé en septembre 2015 pour un délai de réalisation de 20 mois, a finalement accusé un retard de plus d’une année, à cause, semble-t-il, de contraintes techniques et d’obstacles différents. C’est le cas aussi pour les 2200 autres logements de ce segment de l’habitat répartis entre Oued Sly, Boukadir, Ténès et Aïn Merane. Selon une source proche du dossier, la situation de tous les programmes de logements en souffrance (sociaux et AADL) connaît à présent un redémarrage effectif suite à l’octroi des crédits nécessaires à l’exécution des travaux d’aménagements extérieurs.