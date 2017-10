Les projets d’extension du port et de l’aéroport bloqués

Réagissez

Il s’agit des projets d’extension de l’aéroport international Aboubakr Belkaid et du port commercial de Ténès ainsi que la réalisation d’une ligne de chemin de fer entre le chef-lieu de wilaya et le littoral en question qui s’étend sur 120 km.

Cependant, l’opération de modernisation et de mise à niveau des deux premières structures tarde à être lancée en dépit de la demande croissante sur ces plateformes de transport de personnes et de marchandises. On sait que pas moins de 60 000 passagers transitent annuellement par l’aéroport local, opérationnel depuis 2006, et plus de 1 400 000 tonnes de produits divers débarquent au niveau du port commercial considéré comme l’un des plus anciens du pays. Celui-ci peut aussi servir pour le transport de voyageurs en direction de la ville de Marseille compte tenu du nombre important de nationaux de la région installés dans cette partie de la France. La nouvelle ligne de chemin de fer, prévue sur l’ancien tracé reliant Chlef à Ténès (53 km), attend toujours, elle aussi, son lancement, vu les nouvelles exigences imposées aussi bien par l’acheminement des marchandises du port de Ténès que du flux important de véhicules sur l’axe en question. Il faut rappeler qu’un autre projet et non des moindres, à savoir la réalisation de la première tranche de la pénétrante Chlef-Ténès, connaît des lenteurs considérables. C’est dire les retards successifs et prolongés qui entravent le développement du secteur des transports dans cette wilaya, appelée à devenir un pôle industriel régional et national.