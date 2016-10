Les priorités qui attendent le nouveau wali

Réagissez

Vue sur la ville de Chlef

Venant de Skikda, le nouveau wali de Chlef, Benhassine Faouzi, est attendu surtout sur le dossier de l’investissement qu’il doit booster en parachevant les actions entreprises en matière d’aménagement de nouvelles zones industrielles et d’activités.

Si le gros du travail a été fait en matière de finalisation des études techniques et des expropriations des terrains d’assiette, il reste maintenant à obtenir auprès de l’ANIREF le marché portant sur l’aménagement de ces espaces à Oued Sly et à Boukadir. Les sites en question viendront renforcer la nouvelle zone d’activités d’Ouled Ben Abdelkader et celle dédiée aux activités de l’agroalimentaire dans la ville de Chlef.

Il faut rappeler que 94 investisseurs de la région ont reçu, en juillet dernier, leurs actes de concession pour l’accès aux terrains. A ceux-là s’ajouteront les porteurs de projets touristiques au niveau des trois ZET du littoral où le coup d’envoi de la réalisation devrait être donné très prochainement. Le nouveau wali aura également à veiller sur l’exécution et l’achèvement des chantiers ouverts dans nombre de secteurs tels la santé, l’éducation, l’aménagement urbain, l’enseignement supérieur, le tourisme, l’agriculture, la culture, etc.

En effet, il aura à veiller sur l’exécution des travaux de réalisation et d’achèvement des grands projets lancés par son prédécesseur, dont le centre anti-cancer, le nouvel hôpital d’Aïn Merane, la nouvelle université de 6000 places pédagogiques, les deux centres de regroupement sportif, les ensembles scolaires tous paliers confondus, le périmètre agricole de Bir Saf Saf, la gare routière de catégorie A et la première tranche de la pénétrante Chlef-Ténès. Il en est de même pour l’opération d’aide au remplacement du préfabriqué qui sera clôturée le 31 décembre prochain et le vaste chantier d’aménagement urbain lancé dernièrement et dont les travaux se poursuivent dans les quartiers périphériques de Chlef et d’autres communes de la wilaya. A cela s’ajoutent les projets en attente de financement comme le dédoublement du pont de hai Zeboudj au centre de Chlef, la voie de contournement du sud de Ténès et quelques lots du nouveau parc de loisirs au chef-lieu de wilaya.