Les passagers grelottent de froid dans des compartiments délabrés

Les conditions de transport sont désastreuses dans les trains régionaux, comme celui reliant Chlef à Alger, réduit à trois compartiments seulement en ce début de semaine, où les étudiants venaient de rejoindre leurs établissements respectifs dans la capitale.

Le départ de la rame est fixé à 5h20 avec arrivée à Alger à 8h30. Les nombreux passagers s’y trouvant lundi ont encore fait les frais de cette situation qui a tendance à s’éterniser, faute de prise en charge de ce problème récurrent. Les agents de la SNTF expliquent cette défaillance par les pannes fréquentes qui affectent le système de chauffage central dans les trains ordinaires. A cela s’ajoutent, selon eux, les actes de dégradation commis par certains voyageurs. Mais ceci n’est pas une justification convaincante aux yeux des usagers, qui estiment que ce calvaire a trop duré, contrairement aux trains de banlieue d’Alger. Toujours est-il que le voyage en train matinal Chlef-Alger, d’une durée de 3 heures, est devenu infernal, avec des compartiments non chauffés, mal éclairés et quasiment dépourvus des commodités fonctionnelles, comme les sanitaires et le wagon-café.

Les passagers, notamment les familles accompagnées de leur progéniture, grelottent de froid à l’intérieur, sous le regard impuissant du personnel de la SNTF. Leurs ennuis commencent un peu plus tôt à la gare de Chlef, où une longue file d’attente est observée devant l’unique guichet ouvert à cet effet. Le service est excessivement lent, obligeant les usagers à monter directement dans le train sans billet, ce qui représente une charge supplémentaire pour les contrôleurs à bord. Il faut signaler que les conditions d’accueil et de transport étaient auparavant relativement meilleures avec l’autorail qui assurait cette desserte avant qu’il ne soit «détourné» vers une autre région du pays.