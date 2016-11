Les marchés hebdomadaires provoquent l’anarchie

Réagissez

Il n’est un secret pour personne que les marchés hebdomadaires dans la wilaya de Chlef laissent à désirer et souffrent, pour le moins, d’une programmation anarchique.

Ainsi, à titre d’exemple, on cite le marché à bestiaux de la wilaya, qui est implanté sur un espace longeant le carrefour d’une bretelle de l’autoroute très fréquentée. Il a lieu tous les jeudis avec son lot de conséquences néfastes sur l’environnement et le trafic routier. La décision de sa délocalisation, prévue de longue date, tarde à être exécutée pour des raisons inexpliquées. Il en est de même pour le marché hebdomadaire d’Oued Sly (daïra de Boukadir), qui se tient, lui aussi, à côté d’une route nationale desservant autant le chef-lieu de wilaya que la daïra d’Ouled Ben Abdelkader. On peut donc imaginer les désagréments qu’il occasionne aux riverains et aux automobilistes transitant par cette voie de la RN4 (Alger-Oran).

La situation est identique sur l’axe routier reliant le chef-lieu de wilaya à la ville côtière de Ténès, où les marchés hebdomadaires des trois principales agglomérations, à savoir Chettia, Ouled Farès et Ténès, sont également érigés en bordure de la route nationale. Cela suffit à engendrer de gros bouchons, chaque fin de semaine, période choisie par les communes pour la tenue de ces marchés. Il en résulte, malheureusement, un spectacle désolant et, de surcroît, dangereux pour les usagers sans que les responsables locaux s’en soucient. On ne peut, cependant, nier l’importance de ces marchés dans la vie socioéconomique locale, mais il aurait fallu organiser cette activité à travers le choix de sites appropriés, loin des voies de circulation.