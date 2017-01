Les élèves refusent de rejoindre le nouveau lycée de Chettia

Réagissez

La reprise des cours a été perturbée dans l’unique établissement secondaire de la deuxième commune de la wilaya, abritant plus de 100 000 habitants.

En effet, les élèves du lycée El Khawarizmi de Chettia, accompagnés de leurs parents, ont observé, avant-hier, un sit-in devant l’établissement en question pour protester contre le changement de lycée intervenu au milieu de l’année scolaire. Ils opposent un non catégorique à ce transfert, estimant que la nouvelle structure est non seulement située dans une zone présentant un risque élevé de criminalité, mais en plus, elle est quasiment dépourvue des commodités nécessaires, comme le chauffage, la restauration, l’éclairage et l’aménagement du site. Selon les contestataires, la décision a été prise unilatéralement par la direction de l’éducation qui n’a pas daigné consulter les parents d’élèves concernés. On croit savoir qu’une réunion devait se tenir, hier, au siège de la wilaya pour examiner cette situation.