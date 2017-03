Les candidats RND aux législatives présentés à la presse

Réagissez

A près avoir passé avec succès la première phase relative à l’élaboration de la liste des candidats aux législatives du 4 mai prochain, le parti RND à Chlef se prépare à investir la campagne électorale pour parvenir à convaincre le maximum d’électeurs.

Son bureau de wilaya a présenté, hier, ses candidats aux journalistes et correspondants locaux, lors d’une rencontre tenue au siège de sa permanence au centre-ville. Les postulants retenus étaient présents au point de presse, à leur tête les cinq premiers de la liste représentant les quatre circonscriptions créées lors de l’opération d’établissement de la liste. Il s’agit de Mohamed Chenouf, député actuel et président du bureau de wilaya du RND, Benzaamia Maâmar dit Yacine, investisseur et président de la Chambre de commerce et d’industrie de Chlef, Laïdi Aïssa, ex-P/APC, Adda Boumahani, banquier, et Mme Fatma-Zohra Maâti, gestionnaire à Algérie Poste.

Le responsable de l’instance du parti a mis en exergue la capacité des candidats à représenter dignement la population de Chlef au prochain Parlement, ajoutant que ces derniers, parmi eux de nombreux jeunes, sont issus des différents secteurs. Il a tenu à préciser que la liste des candidats a été établie par les structures locales du parti avant d’être approuvée à l’unanimité par le conseil de wilaya le 18 février dernier. Pour leur part, les candidats se sont engagés en particulier à œuvrer pour la promotion de cette région sur le plan socio-économique. A ce propos, le candidat Benzaamia a fait savoir que s’il est élu, il privilégiera les questions économiques liées notamment à l’investissement productif, au renforcement et à la promotion des PME.

Par ailleurs, et pour des impératifs de calendrier, la direction du parti au niveau local a mis à profit cette rencontre pour rendre un hommage appuyé aux hommes et femmes de la presse en prévision de la célébration de leur Journée mondiale .