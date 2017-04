Les artistes occupent la rue dans une ambiance festive

Réagissez

Pour la première fois, la circulation automobile infernale a cédé la place à des activités culturelles et sportives au centre-ville de Chlef, dans le cadre de l’événement «Journée sans voiture», organisé par la DJS avec la participation d’autres secteurs et de la sûreté de wilaya.

En effet, durant toute la matinée de jeudi, un riche programme d’animation s’est substitué au trafic routier, à la grande joie de la population qui s’est massée sur l’avenue principale et certaines rues adjacentes. Les piétons, qui ont débarqué tôt le matin au centre-ville, ont été agréablement surpris par l’ambiance festive qui y régnait et le spectacle grandiose qui s’offraient à leurs yeux.

La voie publique s’est transformée, l’espace d’une matinée, en véritables espaces sportifs, où les jeunes des écoles de boxe, de judo et de cyclisme se sont adonnés à des séances d’exhibition devant les enfants et les adultes, ravis par une telle manifestation en ces derniers jours de vacances scolaires.

La culture n’était pas en reste puisqu’un jeune groupe électro, avec batterie et guitares électriques, a réussi à mélanger son style avec celui d’un groupe d’art traditionnel bédouin.

Le public présent en grand nombre s’est également intéressé aux stands d’exposition de la sûreté de wilaya, de la formation professionnelle, de l’agriculture et du tourisme.

En somme, cette initiative mise sur pied par la DJS, sous le patronage du wali de Chlef, a connu un vif succès et gagnerait à être renouvelée au grand bonheur des habitants de la région, privés de ce type d’activités.