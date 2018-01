Les agents professionnels de l’éducation en colère à Chlef

Réagissez

A l’appel du Syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l’éducation, de nombreux agents ont organisé, hier matin, un sit-in devant la direction de l’éducation pour exiger la satisfaction de leurs revendications socioprofessionnelles qui concernent toute la corporation au niveau national.

Les protestataires réclament la révision de la grille des salaires, la permanisation des contractuels, le relèvement de la prime de rendement, la promotion automatique des personnels et l’institution de primes spécifiques pour cette catégorie de travailleurs (corps communs, ouvriers professionnels et agents de sécurité et de prévention).

Ils demandent aussi à ce que les commissions paritaires et le syndicat de la profession soient associés comme partenaires sociaux à part entière à toutes questions concernant la promotion, le recrutement, la formation et les commissions d’enquête.