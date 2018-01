Le trafic aéroportuaire en hausse

Réagissez

L’aéroport international Aboubakr Belkaïd de Chlef a accueilli, l’année dernière, 54 441 passagers, soit une augmentation de 38% par rapport à 2016, a-t-on appris, hier, lors de la journée portes ouvertes organisée par l’inspection divisionnaire des Douanes à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des Douanes. Cette évolution, est-il précisé, est due au renforcement de la ligne Chlef-Paris grâce aux quatre vols hebdomadaires assurés par Air Algérie et ASL Airlines France.

A ceux-là s’ajoutent les trois liaisons régulières effectuées par la compagnie nationale entre Chlef et Marseille. Et pour faire face à la demande croissante sur certaines destinations en France, des propositions ont été émises pour l’ouverture de nouvelle lignes, notamment Chlef-Metz et Chlef-Toulouse. La croissance que connaît l’aéroport international de Chlef lui ouvre assurément des perspectives prometteuses à l’avenir, d’autant plus qu’il va bénéficier, à court à terme, d’une opération d’extension de son aérogare dont la capacité d’accueil sera portée à 500 000 passagers par an. Le montant du marché s’élève à 90 milliards de centimes. Il est à rappeler que, compte tenu de sa position géographique privilégiée entre Alger et Oran, cette plateforme accueille des passagers de plusieurs wilayas du centre-ouest du pays, surtout durant les vacances d’été.