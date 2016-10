Le secteur de l’éducation rattrape son retard

Réagissez

En dépit d’une conjoncture économique et financière difficile, la wilaya a pu rattraper son retard dans nombre de domaines prioritaires.

Intervenant récemment, à l’occasion de la session d’automne de l’APW, le président de cette assemblée, Ameur Amar, a notamment cité le cas du secteur de l’Education dont les projets inscrits ont tous été lancés ces deux dernières années. «Nous avons accusé un retard de neuf ans en la matière mais, depuis le début 2015, tous les projets éducatifs dégagés au profit de la wilaya ont été mis en chantier, à l’image du programme de 20 CEM et lycées et de nombreux groupes scolaires.

Cela nous permettra, dans un avenir proche, d’offrir de meilleures conditions d’accueil et de scolarisation à nos élèves», a-t-il souligné. Il a néanmoins reconnu que quelques points noirs subsistent encore malgré l’effort consenti en la matière, et ce à cause du gel de certains projets centralisés. L’inscription et le lancement de nouvelles constructions scolaires devaient assurément alléger la pression exercée sur les écoles primaires des nouveaux pôles urbains des communes voisines de Chlef et de Chettia. A ce propos, le président de la commission équipements de l’APW, Lakhdar Arioui, a préconisé l’implication directe des APC dans ce volet précis à travers des opérations d’extension des écoles existantes confrontées à la surcharge des classes. Il estime que ce type de travaux est à la portée de la capacité financière des communes concernées.