Le réseau électrique renforcé

Réagissez

Le réseau électrique a été remis à niveau et pourra faire face longtemps à la demande, a affirmé le premier responsable de la direction de distribution de l’électricité et du gaz lors d’un point de presse qu’il a animé, mercredi dernier, à l’hôtel El Warchnissi, en présence du directeur de l’énergie et des mines et des cadres de l’entreprise.

D’après lui, les problèmes techniques majeurs auxquels était confronté le réseau de distribution dans la wilaya, ont pu être réglés et on va entrer dans une période plus calme grâce au programme d’urgence lancé ces dernières années par l’entreprise.

Il est vrai que ces investissements ont eu un impact positif sur la disponibilité de l’énergie électrique, surtout pendant la saison des grandes chaleurs. Il s’est dit déterminé à poursuivre cet effort pour renforcer davantage les lignes et postes de livraison aux abonnés. «Les seules coupures d’électricité enregistrées de temps à autre sont le fait de fraudeurs et d’entreprises de réalisation qui volent l’énergie électrique ou procèdent à des travaux sans prendre la peine d’avertir nos services», a déploré le directeur de la direction de la distribution de Chlef. Il a souligné néanmoins que le taux de perte de l’électricité a baissé en 2015, atteignant 15,89% contre 21,17% en 2014. C’est le résultat des poursuites judicaires engagées par l’entreprise contre les mis en cause.

Auparavant, la chargée de communication de la direction de distribution a présenté un bilan annuel chiffré et les perspectives pour les années à venir.