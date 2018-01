Le renouvellement des conseils interprofessionnels se fait attendre

Réagissez

Des fellahs s’interrogent sur le retard accusé dans le renouvellement des conseils interprofessionnels agricoles, toutes filières confondues.

Selon Mohamed Benaïssa, membre du Conseil national de l’UNPA, l’opération devait normalement commencer, il y a quelques semaines, par des campagnes de sensibilisation de la corporation afin de susciter la participation la plus large possible des professionnels des filières stratégiques du secteur.

«Or, malgré les directives du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, cette étape, considérée comme la plus importante du renouvellement des conseils interprofessionnels, tarde à être lancée pour des raisons inconnues. Le silence étrange affiché par les organisateurs concernés inquiète les agriculteurs de la région en quête de représentants qui incarnent la volonté générale», a déploré ce cadre de l’UNPA. Il lance un appel aux autorités concernées pour que cette opération puisse se dérouler dans la transparence totale et dans les délais fixés par le ministère de tutelle.