Le projet d’aménagement d’un parc industriel débloqué

Réagissez

Très attendu, l’avis d’appel d’offres portant aménagement d’un parc industriel à Oued Sly, à la sortie ouest de Chlef, a été lancé le 29 janvier dernier et l’ouverture des plis est programmée pour le 27 février. C’est ce qu’a annoncé l’Aniref sur son site officiel.

La nouvelle ne manquera certainement pas de réjouir les opérateurs économiques, notamment les investisseurs retenus sur le site en question d’une superficie de 110 ha. Situé au lieu-dit Edharidj, non loin de l’autoroute Est-Ouest, ce site viendra se substituer à l’ancienne zone industrielle, qui est arrivée à saturation. Une enveloppe de 55 milliards de centimes a été dégagée par l’Etat pour l’indemnisation des propriétaires de terres expropriés.

Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième parc industriel, prévu à Boukadir, sur une superficie de 230 ha, on s’emploie à lever les contraintes liés à l’état du site présentant un relief accidenté.