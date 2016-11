Le projet à la traîne

Réagissez

Bien que prévu depuis 2013, le projet de création de nouvelles zones d’activité à travers la wilaya tarde à voir le jour.

On se souvient que lors d’une session de l’APW tenue il y a 4 ans, l’exécutif de wilaya avait annoncé l’octroi d’une enveloppe de 31 milliards de cts pour la réalisation de cette opération d’envergure tant attendue par les opérateurs économiques de la région. Le programme devait, non seulement, se substituer aux anciennes zones arrivées à saturation, mais aussi permettre la création de nouvelles dans les communes qui en sont dépourvues. Il faut signaler que la plupart des anciennes zones, érigées entre 1983 et 1993, sont totalement occupées. Il en est de même pour l’unique et ancienne zone industrielle à Oued Sly, qui abrite le gros des investissements productifs, publics et privés.

Elle n’est plus en mesure d’accueillir de nouvelles unités industrielles, car l’espace de 214 hectares s’est fortement rétréci et, pire encore, il est laissé à l’abandon sans les commodités nécessaires ni travaux de réhabilitation des réseaux routiers, de l’éclairage public et de l’évacuation des eaux pluviales. La situation n’est guère reluisante pour le projet des deux parcs industriels, dont la réalisation est confiée à l’Aniref. L’un et l’autre, d’une superficie globale de 300 hectares, sont toujours à l’étude au niveau de cette agence. Dès lors, comment prétendre relancer l’investissement productif -cheval de bataille du gouvernement- alors que, partout dans la wilaya, les assiettes foncières font cruellement défaut.